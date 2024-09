Telegram não é "paraíso anarquista". Pavel Durov contesta detenção

O fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, comentou esta sexta-feira pela primeira vez a sua detenção em França.

As autoridades francesas deviam ter levado as suas queixas à empresa que gere a rede social, em vez de o prenderem, argumenta Pavel Durov.

“Se um país estiver insatisfeito com um serviço de Internet, a prática estabelecida é iniciar uma ação judicial contra o próprio serviço. Usar leis da era pré-smartphone para acusar um CEO de crimes cometidos por terceiros na plataforma que ele gerencia é uma abordagem errada”, argumenta.



Numa mensagem publicada no Telegram, Durov garante que a aplicação não é um “paraíso anarquista”.

Durov, que tem nacionalidade russa e francesa, foi detido no final do mês passado em França, no âmbito de uma investigação sobre crimes relacionados com pornografia infantil, tráfico de drogas e transações fraudulentas associadas à rede social Telegram.