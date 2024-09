Novo primeiro-ministro quer responder aos "desafios e sofrimento" dos franceses

O novo primeiro-ministro de França, Michel Barnier, defende a necessidade de “unidade” e quer responder aos “desafios, à raiva e ao sofrimento” da população.

Na sua primeira declaração como primeiro-ministro, após ser nomeado pelo Presidente Emmanuel Macron, Michel Barnier prometeu esta quinta-feira trabalhar com todos os partidos que queiram negociar de “boa fé”.

“Os franceses hoje precisam e expressaram a necessidade de respeito, unidade e apaziguamento”, disse Michel Barnier, que falava na sede do Governo, em Matignon, ao lado do seu antecessor Gabriel Attal.

O antigo responsável pelas negociações do Brexit foi nomeado primeiro-ministro de França após as eleições de 30 de junho e 7 de julho, que foram ganhas pela Nova Frente Popular, de esquerda, sem maioria absoluta.

O Presidente Emmanuel Macron não deu posse ao nome proposto pela Nova Frente Popular para primeiro-ministro e decidiu nomear Michel Barnier, de 73 anos.

Barnier é uma figura do partido de centro-direita Os Republicanos ("Les Républicains" - LR) e destacou-se por ter sido o negociador da União Europeia com o Reino Unido, no acordo para o Brexit. Foi também deputado durante 15 anos (1978-1993) e foi ministro várias vezes.