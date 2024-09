Munique. Suspeito baleado pela polícia alemã morreu

A polícia que garante a segurança do Centro de Documentação Nazi de Munique baleou uma pessoa suspeita que se aproximava do edifício, esta quinta-feira.

O suspeito morreu, entretanto, dos seus ferimentos.

Segundo o "The Guardian", o suspeito abordou a área com uma arma de fogo, o que terá levado à resposta dos agentes no local.

As autoridades alemãs montaram, em resposta, uma operação no local, que se situa perto do Consulado de Israel.

A população é aconselhada a manter-se em casa.

O incidente ocorre no mesmo dia, 5 de setembro, que os assassinatos de 11 atletas israelitas nos Jogos Olímpicos de 1972, por terroristas palestinianos.

[Notícia atualizada às 10h15]