Hunter Biden declara-se culpado em caso de evasão fiscal

Hunter Biden declarou-se, esta quinta-feira, inesperadamente, culpado de acusações de evasão e fraude fiscal. O filho do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) evita assim um julgamento potencialmente embaraçoso nas semanas anteriores às eleições presidenciais de 5 de novembro.

Com o julgamento marcado para começar esta quinta-feira, num tribunal de Los Angeles, o juiz anunciou, segundo a agência Reuters, que Hunter Biden se declarava culpado e tinha aceite uma "declaração aberta" - isto é, ainda sem acordo com os procuradores para uma redução da sentença, que pode chegar a 15 anos de prisão e um milhão de dólares.

A declaração é uma reviravolta numa investigação que dura há seis anos e que expôs os negócios lucrativos do filho de Joe Biden com empresas estrangeiras, assim como a luta com o vício da droga.

Hunter Biden é acusado de não pagar impostos sobre sete milhões de dólares de rendimentos entre 2016 e 2019 enquanto gastava grandes quantias em "drogas, acompanhantes e namoradas, hotéis de luxo e propriedades arrendadas, carros exóticos, roupa e outros itens", segundo a acusação.

Os advogados de Hunter Biden sublinharam, sempre, que o arguido acabou por pagar as dívidas fiscais. Mas o juiz, nomeado por Donald Trump, decidiu antes do julgamento que a defesa não podia dizer aos jurados que Biden pagou os impostos com atraso.