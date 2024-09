Zelensky justifica remodelação com necessidade de "nova energia"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defendeu esta quarta-feira que é precisa "uma nova energia" depois de mais de dois anos de guerra com a Rússia para justificar a remodelação do seu governo, que inclui o chefe da diplomacia.

"Alguns deles são ministros há cinco anos e precisamos de energia nova", explicou Zelensky, ao agradecer aos líderes cessantes, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro irlandês Simon Harris, em Kiev.

Por Moscovo, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que as mudanças que estão a acontecer no Governo da Ucrânia não influenciarão "de forma alguma" as perspetivas de um processo negocial entre os dois países.

"Não, isso não influenciará de forma alguma e não tem nada a ver com as perspetivas de um processo de negociação", afirmou Peskov, citado pela agência de notícias russa TASS, a uma pergunta sobre o impacto que as mudanças governamentais na Ucrânia.

Ao mesmo tempo, o porta-voz russo sublinhou que Moscovo está a tomar nota de todas as informações provenientes da Ucrânia.

As declarações de Peskov coincidiram com o anúncio em Kiev da demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmitro Kuleba, que estava no cargo desde 2020.

A demissão de Kuleba, que será abordada numa das próximas sessões do Verkhovna Rada (Parlamento), aconteceu depois de os ministros da Justiça, das Indústrias Estratégicas e do Ambiente terem apresentado a sua demissão ao Parlamento juntamente com o chefe do Fundo de Propriedade do Estado.

Zelensky já tinha avançado previamente os seus planos para uma remodelação do Governo.