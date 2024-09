Para ver o Papa em Timor-Leste, há quem vá de moto até Díli

A Renascença visitou uma pequena aldeia, em Ainaro, num pequeno vale entre as montanhas. Já se ouvem os galos ao entardecer. É junto à “casa sagrada” - a casa do povo, tipo palafita, feita de madeira e coberta de colmo - que conhecemos de Araújo, o ancião.

Há 35 anos, também viu o Papa, que era João Paulo II, a diferença é que na altura Timor estava ocupado pela Indonésia.

Jaimito diz ter "muito orgulho" dessa visita e de ter tido a possibilidade de ver João Paulo II,

"A visita do Santo Padre traz a unidade e a paz", refere. E unidade é o desejo que Jaimito Araújo repete vezes sem conta. Este ancião acredita que as palavras do Papa vão ajudar à construção do telhado que falta nesta casa comum.

Os galos ainda vão cantar algumas vezes, em Ainaro, até à chegada do Papa. Este ancião e muitos milhares de timorenses de todo o país vão agora fazer-se à estrada para ver e ouvir Francisco, já na próxima segunda-feira.