Mpox. Diretora do ECDC diz que vírus "não é a próximo Covid-19"

A diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) revelou hoje que o risco para a população dos países da União Europeia (UE) "é baixo" e assegurou que o mpox não é a próxima pandemia.

"É preciso clarificar uma coisa, o mpox não é o próximo covid-19", assegurou Pamela Rendi-Wagner, durante uma audição na Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar do Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Reconhecendo que "o tamanho do surto em África pode ser muito maior", por falta de informações credíveis, a diretora do ECDC sustentou que os vírus do mpox e o SARS-CoV-2 "espalham-se de maneiras diferentes, têm riscos completamente diferente e também há uma vacina eficaz" para o mpox.

"Não era esse o caso em 2020 quando começou a pandemia da covid-19", completou.

Perante os eurodeputados que constituem esta comissão do Parlamento Europeu, a diretora do ECDC garantiu que "o risco para a população europeia é baixo, com base nas informações disponíveis".

No entanto, alertou Pamela Rendi-Wagner, impõem-se uma "colaboração de confiança" entre os Estados-membros, sequenciação do genoma do vírus e uma atenção à propagação do mpox em África.

A também antiga diretora-geral de Saúde Pública da Áustria recordou que o único caso registado da estirpe que está a propagar-se em África foi em Estocolmo, de uma pessoa que tinha viajado para uma das áreas naquele continente que estavam a ser afetadas pelo surto.