Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano demite-se

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, apresentou a sua demissão esta quarta-feira, informou o Presidente do Parlamento, Ruslan Stefanchuk, citado pela Reuters.

De acordo com o The Kyiv Independente, Stefanchuk disse que o pedido de demissão seria discutido pelos deputados logo após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ter afirmado que estavam a ser realizadas mudanças no governo no sentido de alcançar os resultados necessários para a Ucrânia.

Como ministro dos Negócios Estrangeiros desde 2020, Kuleba tem estado na vanguarda dos esforços da Ucrânia para envolver os seus aliados internacionais e garantir novas parcerias desde o início da guerra em grande escala