Filho de John McCain vai votar em Kamala Harris. Episódio de Trump em cemitério militar foi gota de água

O filho mais novo do falecido senador dos Estados Unidos da América, John McCain, vai votar em Kamala Harris. O primeiro-tenente Jim McCain disse esta terça-feira que o evento da campanha de Donald Trump no cemitério militar de Arlington, em que o candidato do Partido Republicano tirou fotos numa zona restrita e funcionários da campanha entraram em confronto físico com responsáveis do Exército, foi uma "violação".

Em declarações à "CNN", Jim McCain confirmou que mudou o registo de eleitor de independente para democrata e disse que "nunca pode perdoar" os comentários do ex-Presidente sobre o seu pai. Donald Trump afirmou, em 2015, que John McCain "não é um herói de guerra" por ter sido capturado no Vietname, e terá afirmado que o então senador era um "falhado".

"O John McCain era o meu pai, e muita gente perde isso na minúcia," afirmou Jimmy McCain, que serve nos serviços de informações do Exército norte-americano desde 2022.

"Ele era o homem que me amava. E uma coisa que soube sobre o meu pai desde o momento em que conseguia pensar, era que ele era um bom homem e que tinha feito a parte dele", disse, acrescentando que "estar com ele no fim da vida dele, ouvir coisas como ele era um falhado porque foi capturado - acho que nunca poderia ignorar isso".

Sobre a troca de alinhamento político, Jim McCain considera que Kamala Harris e Tim Walz "incorporam um grupo de pessoas que vai ajudar a fazer este país melhor, que nos vai levar para a frente", e que "é isso que importa".