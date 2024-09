EUA. Tiroteio em escola na Geórgia provoca várias vítimas

Um tiroteio esta quarta-feira numa escola secundária em Winder, no estado norte-americano da Geórgia, terá resultado em várias vítimas, de gravidade ainda desconhecida. O número de vítimas também ainda não foi especificado, segundo avançam a "ABC News" e a "CNN". Um suspeito foi detido.

De acordo com a "CNN", o gabinete do xerife do condado de Barrow afirmou, em comunicado, que "foram reportadas vítimas, no entanto detalhes sobre o número ou as suas condições não estão disponíveis neste momento".

Apenas a "MSNBC" relata a existência de duas vítimas mortais, citando fontes das autoridades locais.