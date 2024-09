EUA. Tiroteio em escola na Geórgia provoca pelo menos quatro mortos

A polícia de investigação da Georgia confirmou, pelas 19h13 portuguesas, a morte de quatro pessoas, com nove pessoas a serem transportadas para "vários hospitais com ferimentos". O suspeito foi detido e "está vivo".

Um tiroteio esta quarta-feira numa escola secundária em Winder , no estado norte-americano da Geórgia, provocou pelo menos quatro mortes , segundo as autoridades locais. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas , e u m suspeito com idade escolar foi detido . Os números de vítimas mortais e feridos não são definitivos , nem sequer a gravidade e estado destes,numa situação que o xerife local descreveu como "muito fluída".

Numa declaração aos jornalistas no local, pouco depois das 13h20 locais, o xerife Jud Smith afirmou que o primeiro alerta foi às 9h30 locais (14h30 em Portugal continental), cerca de uma hora antes do inicialmente noticiado.

Imagens de helicóptero do canal WSB-TV, transmitidas por vários canais, mostram um grande grupo de alunos reunido no campo de futebol americano e pista de atletismo da escola.



A "CNN" avançou que um hospital local está a receber pessoas com ferimentos provocados por balas.

Segundo a "ABC News", a ocorrência já foi dada como terminada. Antes, a escola secundária de Apalachee foi autorizada a dispensar os alunos e todas as outras escolas do condado estão sob um "confinamento leve".

Um estudante de 17 anos, Sergio Caldera, contou à "ABC News" que estava numa aula de química quando ouviu tiros. "O meu professor abriu a porta para ver o que se passava. Outro professor entrou a correr e disse-lhe para fechar a porta porque há um atirador ativo", disse o aluno, que acrescentou que, depois de trancarem a porta e de todos se juntarem no fundo da sala, ouviu gritos no corredor e que alguém bateu na porta e gritou para abrirem várias vezes. Depois de pararem de bater na porta, ouviram-se mais tiros e gritos, segundo o testemunho.

A delegação de Atlanta do FBI declarou, segundo a "Associated Press", que está ao corrente da situação e que tem agentes no local, em "coordenação com e a apoiar as autoridades locais".

Na rede social X, Brian Kemp, o governador do estado, afirmou ter disponibilizado todos os recursos "para responder ao incidente".