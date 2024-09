EUA. Tiroteio em escola na Geórgia provoca pelo menos dois mortos

O gabinete do xerife do condado de Barrow afirmou, em comunicado, que "foram reportadas vítimas, no entanto detalhes sobre o número ou as suas condições não estão disponíveis neste momento".

Um tiroteio esta quarta-feira numa escola secundária em Winder, no estado norte-americano da Geórgia, provocou pelo menos duas mortes , de acordo com a "CNN" e a "MSNBC", que citam fontes das autoridades locais. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, e u m suspeito foi detido .

Imagens de helicóptero do canal WSB-TV, transmitidas por vários canais, mostram um grande grupo de alunos reunido no campo de futebol americano e pista de atletismo da escola.



A "CNN" avança que um hospital local está a receber pessoas com ferimentos provocados por balas. A polícia estatal da Geórgia afirmou, antes, ter sido chamada ao local para responder a uma ocorrência ainda no ativo, às 10h23 locais (15h23 em Portugal continental).

Segundo a "ABC News", a ocorrência já foi dada como terminada. Antes, a escola secundária de Apalachee foi autorizada a dispensar os alunos e todas as outras escolas do condado estão sob um "confinamento leve".

A delegação de Atlanta do FBI declarou, segundo a "Associated Press", que está ao corrente da situação e que tem agentes no local, em "coordenação com e a apoiar as autoridades locais".

Na rede social X, Brian Kemp, o governador do estado, afirmou ter disponibilizado todos os recursos "para responder ao incidente".