TPI decide nos próximos dias se emite mandado de prisão a Netanyahu

O Tribunal Penal Internacional vai decidir nos próximos dias se emite mandados de prisão para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e para o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, por alegados crimes contra a humanidade na guerra do Médio Oriente.

A notícia é avançada por fonte do Ministério da Justiça israelita ao jornal Haaretz, que ainda assim indica que o governo de Israel está “cautelosamente otimista” de que a intenção não se concretizará.

Além dos governantes israelitas, são visados ainda o líder do Hamas, Yahya Sinwar, o chefe militar do grupo islâmico, Mohammed Al-Masri, e Ismail Haniyeh, outro líder político do Hamas, por responsabilidades nos ataques de 7 de outubro e crimes contra a humaunidade cometidos nos últimos meses.