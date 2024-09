Ruído na Starliner reportado por astronauta é o "feedback" do altifalante

"O "feedback" do altifalante foi o resultado de uma configuração de áudio entre a estação espacial e o Starliner. O sistema de áudio da estação espacial é complexo, permitindo que várias naves espaciais e módulos sejam interligados, e é comum registar ruído e feedback" , detalhou a agência espacial norte-americana, numa mensagem nas redes sociais.

Os astronautas foram obrigados a prolongar a sua estadia de cerca de dez dias para cerca de oito meses devido a problemas técnicos e permanecerão no laboratório orbital até fevereiro, altura em que planeiam regressar à Terra numa cápsula da SpaceX.

A NASA referiu que normalmente a tripulação é solicitada a contactar o controlo da missão quando ouve sons provenientes do sistema de comunicações.

"O feedback do altifalante, conforme relatado por Wilmore, não tem impacto técnico na tripulação, no Starliner ou nas operações da estação, incluindo o desencaixe do Starliner da estação", detalhou ainda a agência espacial.