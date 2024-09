Pelo menos 12 migrantes morrem em naufrágio no Canal da Mancha

Pelo menos 12 pessoas morreram depois de um barco que transportava um grupo de migrantes ter naufragado no Canal da Mancha. Segundo o jornal local La Voix du Nord, o barco transportava 70 pessoas que iam a caminho da Grã-Bretanha, vindas de França.

Um porta-voz da guarda costeira francesa avançou que outras 10 pessoas estavam também em estado crítico, número que pode vir a aumentar, assim como o de vítimas mortais.

A emissora de televisão CNews disse que o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, era esperado no local, perto da cidade de Boulogne-sur-Mer, no final da tarde de terça-feira.

Lidar com a imigração ilegal tem sido uma prioridade para os governos britânico e francês. Mais de 2.000 pessoas chegaram à Grã-Bretanha em pequenos barcos nos últimos sete dias, de acordo com números do governo do Reino Unido.

Na última semana, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer prometeram trabalhar juntos para desmantelar as rotas de tráfico de migrantes.

O Canal da Mancha é uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo e as correntes marítimas são fortes, o que torna a travessia em pequenos barcos perigosa.

Em agosto, duas pessoas foram encontradas mortas depois de um barco que transportava migrantes ter tido dificuldades em cruzar o Canal.