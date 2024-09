​Maduro antecipa Natal para o primeiro dia de outubro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro anunciou a antecipação do Natal para o primeiro dia de outubro.

"Em vossa homenagem, e para vos agradecer, vou decretar a antecipação do Natal para o dia 1 de outubro. Para todos, o Natal chegou com paz, felicidade e segurança", disse Maduro na segunda-feira, durante o seu programa de televisão, “Con Maduro+”, transmitido pela televisão estatal, no qual também celebrou a "paz" instaurada no país após os "ataques criminosos" contra o seu governo.

Esta não é a primeira vez que Maduro recorre à antecipação do Natal. O Presidente da Venezuela usou este recurso em 2019, 2020 e 2021, numa tentativa de consolidar a sua base eleitoral.



O anúncio televisivo do Presidente venezuelano surge numa altura em que enfrenta um crescente isolamento internacional, na sequência da crise gerada pelas as eleições presidenciais de 28 de julho, cujo resultado foi considerado fraudulento pela oposição e posto em causa por vários países da comunidade internacional. A União Europeia, por exemplo, não reconheceu nenhum dos dois candidatos como vencedor e exige a publicação de todos os registos eleitorais.

Liderada por María Corina Machado e o seu candidato, Edmundo González Urrutia, reivindicaram a vitória com mais de 60% dos votos. Os resultados eleitorais motivaram vários protestos, que foram recebidos com uma nova onda de repressão e resultaram em 27 mortos, 192 feridos e mais de 2400 pessoas detidas, incluindo cerca de 100 menores.

A tensão manteve-se com um mandado de captura emitido pelo Ministério Público contra González, rejeitado pela maior parte da comunidade internacional.