Israel prossegue operações na Cisjordânia pelo sexto dia

Israel continuou esta segunda-feira, pelo sexto dia consecutivo, a incursão militar quer na cidade, quer no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada, que já causou perto de 30 mortos, de acordo com as autoridades palestinianas. O serviço de emergência do Crescente Vermelho Palestiniano reportou hoje à tarde um novo ferido em estado grave, depois de ter sido baleado durante a incursão militar de Israel na cidade de Qabatiya, a sul de Jenin. As Forças Armadas de Israel (IDF), adiantaram, por sua vez, que atacaram, em colaboração com a agência de inteligência interna (Shin Bet), uma "célula terrorista", acrescentando, pouco depois, que mataram 14 milicianos e realizaram 25 detenções. As IDF referiram ainda que localizaram um esconderijo subterrâneo de armas e cerca de 30 engenhos explosivos, alguns dos quais já estavam enterrados nas ruas "para prejudicar os militares e pôr em perigo os civis na zona". No decurso destas operações militares, "terroristas lançaram explosivos contra os militares a partir do telhado de uma mesquita", alegam as IDF.

"É uma nova prova da utilização da infraestrutura civil para perpetrar os seus ataques terroristas", denunciaram ainda. O Ministério da Saúde ligado à Autoridade Palestiniana indicou hoje que as operações das forças israelitas fizeram até ao momento 29 mortos e 121 feridos. Também na tarde desta segunda-feira as tropas israelitas voltaram a invadir as ruas da já danificada cidade de Tulkarem, no norte da Cisjordânia, provocando uma extensa destruição das infraestruturas com escavadoras, o que provocou um corte de água, segundo as autoridades locais. O hospital governamental Martyr Thabet e o Hospital Especializado Al Israee também foram cercados pelas forças israelitas, segundo a agência de notícias palestiniana Wafa. Os serviços de emergência do Crescente Vermelho Palestiniano denunciaram esta segunda, mais uma vez, que as tropas continuam a impedir que as suas ambulâncias cheguem aos feridos e doentes, em particular ao campo de Jenin, e acusaram-nos de ataques diretos.