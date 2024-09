Detido na Mongólia? Não, Putin tinha antes um tapete vermelho à sua espera

Vladimir Putin foi recebido com um tapete vermelho na sua chegada à Mongólia, ao invés de ser detido pelas autoridades, como deveria ter acontecido, se o mandado de detenção doTribunal Penal Internacional tivesse sido cumprido. O facto de o Presidente russo ter sido recebido com honras de Estado — trata-se, de facto, de uma vista diplomática —, levou a Ucrânia a tecer duras críticas às autoridades da Mongólia.



Esta terça-feira, ao sair da sua limusine na capital Ulaanbaatar, Putin foi recebido pelo seu homólogo mongol, Ukhnaagiin Khurelsukh, diante de uma fila de guardas cerimoniais a cavalo.

Um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional emitido no ano passado contra Putin obriga os 124 estados-membros do tribunal, incluindo a Mongólia, a prender o presidente russo e transferi-lo para a Haia para julgamento se ele pisar o seu território. A falha da Mongólia em agir foi "um duro golpe para o Tribunal Penal Internacional e para o sistema de direito penal", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tykhyi.

"A Mongólia permitiu que um criminoso acusado escapasse da justiça, partilhando assim a responsabilidade pelos crimes de guerra", escreveu no Telegram. A Ucrânia, sublinhou, vai trabalhar com os seus aliados para garantir que a Mongólia sinta as consequências.

O mandado acusa Putin de deportar ilegalmente centenas de crianças da Ucrânia. O Kremlin rejeita a acusação, que diz ser politicamente motivada.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na semana passada que Moscovo não estava preocupada com nenhuma ação relacionada com este mandado, já que a Rússia mantém um "ótimo diálogo" com a Mongólia e todos os aspetos da visita foram discutidos com antecedência. "As relações com a Mongólia estão entre as prioridades da nossa política externa na Ásia. Foram levadas a um alto nível de parceria estratégica abrangente", disse Putin a Khurelsukh.

O líder mongol disse esperar que a visita impulsione o comércio e a cooperação económica entre os dois países.

A Mongólia está na rota de um grande gasoduto que a Rússia quer construir para transportar 50 mil milhões de metros cúbicos de gás natural por ano da região de Yamal para a China. O projeto, Power of Siberia 2, faz parte da estratégia da Rússia para compensar a perda da maioria das suas vendas de gás na Europa desde o início da guerra na Ucrânia . É o sucessor de um gasoduto que já fornece gás russo para a China e deve atingir sua capacidade planeada de 38 mil milhões de metros cúbicos por ano em 2025.

O novo empreendimento está atolado há muito tempo em questões-chave, como o preço do gás. No entanto, Putin disse, na véspera da sua visita, que o trabalho preparatório, incluindo estudos de viabilidade e engenharia, estava ocorrendo conforme o planejado.