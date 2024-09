Walz ileso depois de despiste de veículos da comitiva

O candidato democrata à vice-presidência, Tim Walz, estava a caminho de um comício em Milwaukee, esta tarde, quando vários carros da sua comitiva se despistaram.

De acordo com o Politico, um membro da equipa de Walz ficou ferido e recebeu tratamento médico.

Os membros da comitiva que não sofreram ferimentos participaram no evento após a intervenção dos paramédicos e Walz, que saiu ileso, subiu ao palco como planeado.

Durante o seu discurso no Laborfest, o governador do Minnesota abordou o acidente: "Falámos com os funcionários e é com alívio que digo que, com alguns ferimentos ligeiros, todos vão ficar bem".

Segundo membros da campanha, o acidente envolveu os carros que iam no fim da comitiva, e não os que lideravam, onde se encontrava Walz. Até ao momento, não se sabe o que provocou o acidente.