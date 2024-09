Procurador-geral da Venezuela pede mandado de prisão para o líder da oposição

A procuradoria-geral da Venezuela solicitou esta segunda-feira a emissão de um mandado de prisão para o líder da oposição Edmundo González, depois deste não responder a três intimações para testemunhar sobre um site da oposição que publicou resultados detalhados da disputada eleição presidencial do final de julho.

O site está a ser investigado por "usurpar a função" da autoridade eleitoral, que afirma que o presidente Nicolás Maduro venceu a eleição de 28 de julho, mas não publicou resultados detalhados.

A autoridade eleitoral nacional da Venezuela e o tribunal superior do país declararam Maduro como o vencedor da eleição com pouco mais da metade dos votos, mas as contagens publicadas pela oposição mostram uma vitória retumbante de González.

A oposição, alguns países ocidentais e organismos internacionais, como um painel de especialistas das Nações Unidas, disseram que a votação não foi transparente e exigiram a publicação de contagens completas. Alguns denunciaram abertamente uma fraude.

Figuras do partido no poder, incluindo Maduro, acusaram a oposição de incitar a violência, e o procurador-geral Tarek Saab iniciou investigações criminais contra a líder da oposição Maria Corina Machado, Gonzalez e o site onde a oposição publicou as cópias das contagens de votos nas urnas.

Os protestos realizados desde a eleição causaram pelo menos 27 mortes.