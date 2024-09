Polónia diz ter o dever de abater mísseis russos (e NATO teme ser puxada para a guerra)

A Polónia — e outros países que façam fronteira com a Ucrânia — tem "o dever" de abater mísseis russos, mesmo que isso tenha consequências para a NATO. As declarações são do ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia que, esta segunda-feira, deu uma entrevista ao Financial Times. Radoslaw Sikorski defende que os membros da Aliança Atlântica têm o direito de proteger o seu espaço aéreo, tratando-se, na sua opinião, de autodefesa.

A NATO foi rápida a reagir e, apesar de reconhecer o direito invocado pelo ministro polaco, sublinhou que as repercussões poderiam ser sérias se todos os aliados começarem a abater mísseis russos na fronteira com a Ucrânia.