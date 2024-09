Hamas ameaça que reféns serão mortos se não houver cedências de Israel

O porta-voz do braço militar do Hamas advertiu, esta segunda-feira, que a falta de cedências do primeiro-ministro israelita sobre o conflito na Faixa de Gaza fará com que os restantes reféns na posse de movimento islamita palestiniano acabem mortos.

Abu Obeida indicou igualmente, através do Telegram, que os guerrilheiros do Hamas receberam novas instruções sobre a forma de tratar os prisioneiros caso as tropas israelitas se aproximem.

"Após o incidente de Nuseirat, foram dadas novas instruções aos 'mujahidin' encarregados da guarda dos prisioneiros, relativamente ao seu tratamento, caso o Exército de ocupação se aproxime do local da sua detenção", avisou o porta-voz, referindo-se ao resgate com vida de quatro prisioneiros, numa operação militar em junho, que custou a vida a mais de 200 palestinianos.

Este aviso surge num momento em que Israel lida com a recuperação de seis reféns mortos e que, segundo o chefe do Governo de Telavive, Benjamin Netanyahu, foram executados.

"A insistência de Netanyahu em libertar prisioneiros sob pressão militar, em vez de fechar um acordo, fará com que regressem às suas famílias em caixões", prosseguiu o porta-voz, pouco depois de Netanyahu ter ameaçado em conferência de imprensa que o Hamas "pagará um preço muito alto" pela morte dos reféns.

"Apenas Netanyahu e o Exército de ocupação assumem total responsabilidade pelo assassínio dos prisioneiros, tendo violado deliberadamente qualquer acordo de troca", acusou ainda o porta-voz.