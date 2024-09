Extrema-direita na Alemanha. Sondagem à boca das urnas aponta para primeira vitória desde a II Guerra Mundial

A Alternativa para a Alemanha (AfD) pode tornar-se no primeiro partido de extrema-direita a vencer uma eleição regional na Alemanha desde a II Guerra Mundial, indicam as sondagens à boca das urnas.



A AfD é apontada como vencedora nas eleições deste domingo no estado da Turíngia, no leste, com 33,5% dos votos, confortavelmente à frente dos 24,5% dos conservadores da CDU, segundo uma sondagem da emissora ZDF.

No estado vizinho da Saxónia, os conservadores lideram com 32%, apenas meio ponto percentual à frente da AfD.