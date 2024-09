Milhares em protesto e greve geral pressionam Netanyahu após morte de reféns

Os militares israelitas anunciaram ter recuperado os corpos dos reféns num túnel na cidade de Rafah, no sul de Gaza, no momento em que uma campanha de vacinação contra a poliomielite começava no território palestino devastado por 11 meses de guerra e a violência aumenta na Cisjordânia.

Durante as manifestações deste domingo nas principais cidades de Israel foram registados alguns confrontos com a polícia e uma autoestrada foi cortada em Telavive.

Os corpos dos reféns Carmel Gat, Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino foram devolvidos a Israel, disse aos jornalistas o porta-voz militar Daniel Hagari.

As autópsias permitiram determinar que foram “assassinados por terroristas do Hamas com tiros à queima roupa”, indicam as autoridades israelitas. Os reféns morreram entre 48 a 72 horas antes de os seus corpos serem encontrados.

Para esta segunda-feira, o maior sindicato de Israel convocou uma greve geral para pressionar o Governo a garantir um acordo que permita libertar os reféns.

O ministro das Finanças já pediu ao procurador-geral do país que interceda junto dos tribunais para travar a greve.