Sete pessoas morreram este sábado num acidente com um autocarro de passageiros em Vicksburg, no estado norte-americano do Mississipi.



Entre as vítimas mortais estão dois irmãos de seis e 16 anos, avançam as autoridades locais.

O acidente aconteceu pelas 00h40 deste sábado, quando o autocarro de passageiros saiu da autoestrada e capotou.

Um total de 37 passageiros foram transportados para os hospitais da região com ferimentos.