Marrocos interceta embarcação com 168 migrantes

A Marinha Real marroquina intercetou, na sexta-feira, no oceano Atlântico uma embarcação que transportava 168 migrantes subsaarianos, incluindo seis mulheres e oito menores, que tentavam chegar às Ilhas Canárias.

O barco foi intercetado nas águas ao largo da cidade de Dakhla, no sul do Sahara Ocidental, revelou este sábado o Estado-Maior das Forças Armadas Reais (FAR) num comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Segundo as Forças Armadas marroquinas, as pessoas resgatadas foram levadas para o porto de Dakhla, onde receberam assistência médica.

Tentar chegar à Europa entrando pelas ilhas Canárias é cada vez mais recorrente, segundo os números das autoridades espanholas que indicam que, entre janeiro e julho deste ano, entraram ilegalmente em Espanha 29.031 migrantes.

Estes números representam um aumento de 79,5% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a agência EFE.

A grande maioria dos imigrantes ilegais (27.640) desembarcou na costa espanhola, sobretudo nas Ilhas Canárias (21.470).