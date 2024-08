Kamala acusa Trump de "desrespeito" em cemitério militar

"Se há uma coisa em que nós, como americanos, podemos concordar, é que os nossos veteranos, famílias militares e soldados devem ser honrados, nunca denegridos e tratados com nada menos do que o nosso maior respeito e gratidão", escreveu.

"Donald Trump escolheu filmar um vídeo no local, o que levou a uma altercação com os funcionários do cemitério . Deixem-me ser clara: o antigo Presidente desrespeitou o solo sagrado, tudo por causa de uma manobra política", afirmou Kamala Harris, agora candidata democrata, no X.

O Exército norte-americano já tinha repreendido na quinta-feira a campanha de Donald Trump pela altercação com uma funcionária do Cemitério Nacional de Arlington, após a equipa do ex-Presidente, em campanha para as presidenciais, ter insistido em tirar fotografias junto a campas.

Em comunicado, o Exército sublinhou que os visitantes "foram informados sobre as leis federais" que "proíbem claramente atividades políticas no cemitério", lamentando que uma funcionária que "tentou garantir a adesão a essas regras tenha sido abruptamente empurrada".

O ex-Presidente e candidato republicano visitou na segunda-feira este cemitério, localizado na Virgínia e vizinho da capital norte-americana, para participar, em plena campanha eleitoral para as presidenciais de novembro, numa cerimónia em homenagem aos 13 soldados mortos na retirada das forças norte-americanas do Afeganistão em 2021, pela qual fez críticas à administração de Joe Biden e Kamala Harris, a candidata eleitoral do Partido Democrata.

De acordo com a imprensa norte-americana, durante a visita ocorreu uma altercação física e verbal entre a equipa de Donald Trump e funcionários do cemitério, que se opuseram ao uso do espaço para fotos ou vídeos.

"Este incidente foi lamentável, e também é lamentável que a funcionária do cemitério e o seu profissionalismo tenham sido atacados injustamente. O Cemitério Nacional de Arlington é um santuário nacional para os honrados mortos das Forças Armadas, e a sua equipa dedicada continuará a garantir que as cerimónias públicas sejam conduzidas com a dignidade e o respeito que os mortos da nação merecem", acrescentava a nota do Exército, que raramente comenta questões relacionadas com campanhas eleitorais.