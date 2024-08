Grupos pró-Palestina protestam contra Kamala Harris na campanha e no debate com Trump

O forte apoio de Kamala Harris a Israel enquanto o país continua a guerra na Faixa de Gaza está a alimentar apelos para uma nova ronda de protestos em comícios, universidades e eventos públicos nas próximas semanas, disseram ativistas à "Reuters", que apontam que a vice-presidente e candidata à Casa Branca nas eleições presidenciais de 2024 não está a ouvir as vozes pró-palestinianas. Árabes-americanos, muçulmanos e os seus aliados, excluídos de discursar na Convenção Nacional Democrata em Chicago, planeiam comparecer em peso durante o debate de Harris contra Donald Trump em Filadélfia, no estado decisivo da Pensilvânia, a 10 de setembro. Também pode haver protestos nas principais cidades e campi universitários no dia 7 de outubro, aniversário do ataque do Hamas a Israel. Na quinta-feira, estes manifestantes interromperam o discurso de Kamala Harris num comício em Savannah, no também estado decisivo da Geórgia.

Desde que substituiu o presidente Joe Biden no topo da candidatura democrata, Kamala Harris já deixou claro que não vai considerar interromper a venda e fornecimento de armas norte-americanas a Israel, uma das principais reivindicações dos grupos pró-palestinianos. A vice-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) reiterou a posição na entrevista de quinta-feira, na "CNN", dizendo que é preciso "fechar um acordo (de cessar-fogo e reféns)" quando questionada sobre a limitação do envio de armas. A posição firme ameaça abrir as mesmas fissuras no eleitorado democrata que Joe Biden enfrentou durante as eleições primárias do partido, apesar do enorme aumento de entusiasmo dos democratas quando Harris assumiu a liderança da candidatura à Casa Branca.