Zelensky demite chefe da Força Aérea após queda de caça F-16

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta sexta-feira a demissão do comandante da Força Aérea, Mykola Olegchchuk, um dia após a revelação da queda de um caça norte-americano F-16 entregue a Kiev.

"Decidi substituir o comandante da Força Aérea das Forças Armadas Ucranianas", disse Zelensky na rede Telegram, após a publicação do decreto da demissão no 'site' da presidência.

Um caça F-16 ucraniano despenhou-se na segunda-feira e o piloto morreu, poucas semanas após vários destes aviões de combate terem chegado à Ucrânia, segundo o comando militar de Kiev em comunicado divulgado três dias depois.

As circunstâncias da queda do aparelho não foram especificadas pelo Estado-Maior das Forças Armadas, que indicou que aviões F-16 foram utilizados para repelir ataques de mísseis da Rússia.

Os caças demonstraram a sua "alta eficiência" e abateram quatro mísseis de cruzeiro inimigos, segundo a nota publicada nas redes sociais.

"Ao aproximar-se do alvo seguinte, o contacto com uma das aeronaves foi perdido. Mais tarde descobriu-se que o avião caiu e o piloto morreu", descreveu ainda.

Para esclarecer as causas do incidente, foi criada uma comissão especial.

A Força Aérea Ucraniana, por sua vez, identificou o piloto como o tenente-coronel Oleksí Mes e destacou que "morreu a defender o seu país" e "salvou os ucranianos dos mortais mísseis russos".

De acordo com o "The Wall Street Journal", que cita um responsável norte-americano sob anonimato, a queda da aeronave foi resultado de um erro do piloto e não de fogo inimigo.