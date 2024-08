Robert F. Kennedy Jr. desistiu, mas vai a votos em três estados decisivos

Robert F. Kennedy Jr., o terceiro candidato nas eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos da América (EUA), vai a votos em três dos sete estados decisivos a 5 de novembro. O independente viu o pedido de remoção do nome negado esta semana pelas comissões de eleições no Michigan, Wisconsin e Carolina do Norte.

No Michigan, o sobrinho do Presidente John F. Kennedy está no boletim de voto como o candidato pelo Partido da Lei Natural, que o nomeou. De acordo com a “NBC News”, os candidatos não se podem remover dos boletins, pelo que o nome de RFK Jr. vai a votos em novembro.

Já no Wisconsin, a remoção do boletim de voto foi negada pela comissão eleitoral do estado na terça-feira, numa votação. A presidente da comissão indicou, durante a reunião, que a lei estabelece que “qualquer pessoa que entregue papéis de nomeação e se qualifique a aparecer no boletim não pode recusar a nomeação”, e que “o nome da pessoa deve aparecer no boletim exceto no caso de morte”.

Esta quinta-feira, segundo um canal de televisão local da Carolina do Norte, foi a vez da comissão eleitoral do "Tar Heel State” recusar a remoção do nome de Robert F. Kennedy Jr. dos boletins. A razão é algo mais prática: a impressão dos boletins já começou, porque estes começam a ser enviados para os eleitores deslocados do estado (como militares em serviço) na próxima semana, a partir de 6 de setembro.