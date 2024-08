Juiz do Supremo brasileiro manda suspender rede social X no Brasil

Um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil determinou esta sexta-feira a suspensão da rede social X no país, depois do magnata Elon Musk não ter cumprido uma ordem para nomear, no prazo de 24 horas, um representante legal da plataforma no Brasil.

Na decisão, o juiz Alexandre de Moraes notificou ainda o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que este retire a rede social em todo território nacional num período máximo de 24 horas.

O X estará suspenso no Brasil "até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional", lê-se na decisão do juiz. A multa ascende a quase três milhões de euros (18,5 milhões de reais).

A decisão é o mais recente capítulo numa luta entre o juiz do Supremo Tribunal e Elon Musk, que também envolveu o congelamento das contas bancárias da Starlink no Brasil. A Starlink é a empresa de Musk que fornece internet por satélite.

Para prevenir o contornar da suspensão da rede social através de redes privadas virtuais (VPN), o juiz Alexandre de Moraes determinou que pessoas e empresas que procurem manter o acesso à rede social dessa forma podem ser multadas em mais de 8 mil euros por dia (50 mil reais).

Já este ano, o mesmo juiz determinou o bloqueio de algumas contas implicadas em investigações de milícias acusadas de divulgar notícias manipuladas e discurso de ódio. Elon Musk denunciou a ordem como censura e respondeu com o encerramento dos escritórios da rede social no Brasil, mantendo, no entanto, a disponibilidade do serviço.