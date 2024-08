Do medo à liberdade. Timorenses fazem balanço de 25 anos de independência

Este é um país de jovens, que aprenderam dos seus pais o significado das palavras medo e liberdade. Antónia tinha três anos na altura do referendo e não se lembra de "nada", mas conhece bem as histórias contadas pelos mais velhos.

Este orgulhoso cidadão timorense reconhece que ainda há muita pobreza e problemas na jovem nação, mas tem esperança no futuro. "Ainda temos dificuldades, mas a gente vai ver isso, devagar, etapa por etapa, a gente vai resolver isso", acredita José Fasto.

Vinte e cinco anos depois do referendo que devolveu a liberdade a Timor-Leste, que balanço faz a população de um quarto século de independência.

"Muitas pessoas contam que quando eles foram votar foi um momento de medo. Eu consigo imaginar como foi. Com a decisão deles nós conseguimos a liberdade", sublinha Antónia.

Timor-Leste é hoje um país livre, mas ainda com dores de crescimento. Tem problemas de pobreza, é preciso melhorar o saneamento básico e apostar mais na saúde e no ensino. Mas para um jornalista que aqui esteve em 99, e na independência, as mudanças saltam à vista.

Neste dia de festa em Timor-Leste, para comemorar o referendo de 30 de agosto de 1999, as memórias também se partilham em português. Só que hoje já não se calam as vozes.