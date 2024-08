"Profunda gratidão". Jornalistas da Renascença condecorados em Timor-Leste

Dois jornalistas da Renascença foram condecorados em Timor-Leste.

José Luís Ramos Pinheiro e Pedro Mesquita foram, esta madrugada, distinguidos com a Ordem de Timor pela forma que acompanharam o processo de independência há 25 anos. "O seu trabalho foi fundamental para trazer à atenção global a resistência e o sofrimento do povo timorense, particularmente durante o período crítico em torno do histórico referendo de 30 de agosto de 1999", é dito, em comunicado.

A condecoração aconteceu por ocasião da comemoração do 25.º aniversário do referendo de Timor-Leste e foi atribuída pelo Presidente e Nobel da Paz José Ramos-Horta no Palácio Presidencial Nicolau Lobato.

"Estes corajosos jornalistas foram os olhos e ouvidos do mundo durante as nossas horas mais sombrias", reforça Ramos-Hora, falando em "profunda gratidão". "A sua dedicação à verdade e à justiça amplificou as nossas vozes e as suas histórias ajudaram a galvanizar o apoio internacional à nossa causa".

Ao todo, foram oito os jornalistas celebrados esta madrugada, em representação da Renascença, Agência Lusa, RTP e SIC, pela sua "excelência profissional", mas também pelo "seu compromisso com os direitos humanos e a liberdade".

"Esta cerimónia não só comemora os esforços passados dos jornalistas, como também serve como um lembrete do poder da imprensa livre na salvaguarda da democracia e dos direitos humanos. O ato de reconhecimento pelo Presidente é um símbolo de profunda gratidão pela dedicação e serviços inabaláveis de cada indivíduo em prol do progresso de Timor-Leste", remata o comunicado.



José Luís Ramos Pinheiro e Pedro Mesquita juntam-se, assim, a Anabela Góis que já tinha sido condecorada em 2017.