Guterres diz que Timor tem agora que ganhar a batalha do desenvolvimento

"Timor-Leste ganhou a batalha da independência, da democracia e como secretário-geral das Nações, naturalmente, sinto orgulho em que as Nações Unidas tenham estado ao lado do povo de Timor-Leste na luta pela independência e na consolidação da democracia", afirmou António Guterres.

O secretário-geral da ONU, que está em Díli para participar nas celebrações dos 25 anos do referendo que levou à restauração da independência do país, pondo fim à ocupação Indonésia, falava aos jornalistas no Palácio do Governo, em Díli, após um encontro, de cerca de uma hora, com o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, e alguns membros do seu executivo.

"Mas Timor-Leste tem agora para ganhar a batalha do desenvolvimento e quero dizer que as Nações Unidas na sua limitada capacidade, mas com total empenhamento estão inteiramente ao lado do Governo de Timor-Leste para, de acordo com as estratégias do Governo de Timor-Leste, poder apoiar a vitória da batalha do desenvolvimento", salientou.

António Guterres disse também ter ficado impressionado com o compromisso do Governo timorense em matéria de segurança alimentar e investimento na agricultura, considerando-os um "desafio crucial para o êxito do desenvolvimento", saúde, educação e infraestruturas.

"Fiquei também muito impressionado com o facto de Timor-Leste ter hoje uma capacidade de afirmação internacional que é absolutamente notável", afirmou o secretário-geral da ONU.

Timor-Leste aderiu no início do ano à Organização Mundial do Comércio, é fundador do G7+ e deverá aderir à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) no próximo ano.

António Guterres destacou também que a voz de Timor-Leste é "particularmente respeitada nas Nações Unidas", num momento em que a organização se prepara para organizar, em setembro, a Cimeira do Futuro.

"A Cimeira do Futuro vai procurar pôr em cima da mesa as reformas indispensáveis para que as instituições multilaterais possam responder aos problemas do nosso tempo, alterações climáticas, desafios da inteligência artificial e à multiplicação enorme de conflitos e desigualdades em que assistimos em todo o mundo", explicou o secretário-geral da ONU.

Nas declarações aos jornalistas, António Guterres prestou também homenagem a Xanana Gusmão pelo seu papel enquanto líder da resistência timorense e pela forma como defendeu a independência do seu povo detido em Jacarta, capital da Indonésia.

Mas também como "líder da transformação de Timor-Leste num país independente, democrático, respeitador dos direitos humanos e que se afirma internacionalmente com crescente influência", disse.