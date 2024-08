Chef espanhol condenado a prisão perpétua por homicídio na Tailândia

Daniel Sancho Bronchalo, chef espanhol, filho e neto de figuras artísticas de Espanha, foi condenado por um tribunal tailandês a prisão perpétua, depois de ter sido considerado culpado da morte de Edwin Arteaga. A notícia é avançada pela BBC.



A vítima era um cirurgião plástico colombiano. O crime foi cometido em agosto de 2013, na ilha tailandesa Koh Phangan.

Segundo a televisão britânica, inicialmente, a justiça tailandesa condenou Bronchalo à pena de morte, mas reduziu para prisão perpétua, dada a sua colaboração com as autoridades.

Daniel Bronchalo admitiu ter cometido o crime, mas declarou ter sido em legítima defesa, alegando que foi feito refém por Arteaga. Acusa ainda o cirurgião de ter desenvolvido uma obsessão por ele.

O tribunal considerou Bronchalo culpado de homicídio premeditado, ocultação de cadáver e destruição de propriedade.

Segundo a imprensa tailandesa, a investigação da polícia concluiu que Bronchalo comprou uma faca, luvas de borracha e uma garrafa de um líquido de limpeza, indiciando que o crime foi premeditado.

O chef espanhol terá colaborado com as autoridades e indicou sete locais na ilha onde depositou partes do cadáver de Arrieta.

Além de ter sido condenado a prisão perpétua, Daniel Bronchalo foi condenado a pagar mais de 100 mil euros de indmenização à família da vítima.

Daniel Bronchalo é filho do ator Rodolfo Sancho Aguirre e da atriz Silvia Bronchalo e neto de do ator recentemente falecido Féliz Angel Sancho Gracia.