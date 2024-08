Bangladesh. Violência das últimas semanas causou pelo menos 1.000 mortos

Em resposta, as autoridades impuseram o recolher obrigatório e o Exército assumiu o controlo das ruas de Daca, a capital do país do sul da Ásia, o oitavo mais populoso do mundo.

No poder há cerca de 15 anos, a filha do fundador do Estado bengali, Sheikh Mujibur Rahman, procurou refúgio na Índia.

Um governo interino foi imediatamente formado, sob a liderança do Nobel da Paz Muhammad Yunus. Este executivo vai manter-se em funções até à marcação de novas eleições.

Para apaziguar a população, o presidente do país, Mohammad Shahabuddin, decidiu ainda libertar todos os detidos durante os protestos estudantis e ainda Khaleda Zia, a presidente do Partido Nacionalista do Bangladesh (BNP), de 78 anos, que foi condenada a 17 anos de prisão por corrupção, em 2018, e que está com a saúde debilitada.

A situação política do país mantém-se, no entanto, instável.