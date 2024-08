Agosto é o mês mais letal do ano na Cisjordânia. 64 palestinianos morreram por disparos israelitas

A morte de pelo menos 11 palestinianos esta quarta-feira numa série de incursões, ainda em curso, do exército israelita no norte da Cisjordânia, cada vez mais sitiada, fez de agosto o mês mais mortífero para os residentes do território palestiniano ocupado ilegalmente.

Durante a madrugada, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram a morte de nove palestinianos durante "uma operação de luta contra o terrorismo" no norte da Cisjordânia ocupada, número que aumentou de acordo com uma contagem da agência espanhola EFE.

As novas incursões coincidem com um apelo do ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, para evacuar "temporariamente" a população palestiniana da Cisjordânia, como medida necessária para combater a presença de grupos armados no território ocupado.