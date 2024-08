Veículo humanitário da ONU atingido por disparos israelitas em Gaza

Uma viatura da ONU, que fazia parte de uma caravana humanitária coordenada com as autoridades de Israel, foi atingida na terça-feira por disparos israelitas em Gaza, sem causar vítimas, divulgou esta quarta-feira um porta-voz da organização.

"Ontem [terça-feira] à noite, um veículo humanitário da ONU claramente identificado, parte de uma caravana totalmente coordenada [com as Forças Armadas israelitas] foi atingido 10 vezes por fogo israelita", frisou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres.

Dujarric adiantou ainda que dois dos ocupantes foram apenas salvos pela blindagem da viatura.