Timor-Leste: "A Renascença quis contar a história de um povo para que o mundo percebesse a verdade"

Entre os muitos jornalistas que partilharam o seu olhar sobre a realidade de Timor-Leste, sob o violento domínio indonésio, três são jornalistas da Renascença.

Depois da condecoração a Anabela Góis, em 2017, esta quinta-feira, José Luís Ramos Pinheiro e Pedro Mesquita são distinguidos com a Ordem de Timor pela forma como cobriram o processo que conduziu o território à independência.

Quando passam 25 anos do referendo que garantiu a libertação, os três jornalistas partilham testemunhos, relatam a dificuldade do processo, sublinham o papel da Igreja Católica, do jornalismo e, em particular, da Renascença que “teve uma voz independente” e contou a história de um povo “para que o mundo percebesse a verdade”.