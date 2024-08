Oposição venezuelana denuncia prisão de um dos líderes do movimento

A oposição venezuelana afirmou esta quarta-feira que o líder do Convergencia Nacional, Biagio Pilieri, foi preso em Caracas, depois de participar num comício.

O partido integrou a coligação que concorreu nas últimas eleições contra Nicolás Maduro.

Pilieri foi detido depois de participar num comício com Maria Corina Machado, um dos principais rostos da oposição na Venezuela.

A última localização conhecida do líder do Convergencia, obtida através da localização do telemóvel, foi às portas do El Helicoide, um edifício prisional situado na capital do país.