ONU suspende ajuda alimentar em Gaza depois de veículos terem sido alvejados por Israel

O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas decidiu suspender temporariamente a sua atividade em Gaza, depois de uma viatura da ONU, que fazia parte de uma caravana humanitária coordenada com as autoridades de Israel, ter sido atingida na terça-feira por disparos israelitas.

"Ontem [terça-feira] à noite, um veículo humanitário da ONU claramente identificado, parte de uma caravana totalmente coordenada [com as Forças Armadas israelitas] foi atingido 10 vezes por fogo israelita", frisou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres.

Num comunicado, o Programa Alimentar Mundial garante que recebeu “diversas autorizações das autoridades de Israel para se aproximar” de um posto de controlo situado numa ponte em Wadi Gaza.

Ainda assim, as forças israelitas dispararam sobre uma caravana de duas viaturas que estava perfeitamente identificada, atingido uma delas quando se encontrava a poucos metros do check-point.

Do ataque não resultaram quaisquer feridos, mas o porta-voz de Guterres adiantou que dois dos ocupantes foram apenas salvos pela blindagem da viatura.

As forças armadas israelitas ainda não comentaram o sucedido.

Vacinação contra a Poliomielite pode estar em risco

A ONU admitiu esta quarta-feira que as operações de ajuda humantirária em Gaza foram "fortemente restringidas pelo conflito, insegurança e ordens de evacuação em massa”.

Estas declarações surgem um dia antes do Conselho de Segurança vai reunir-se, a pedido da Grã-Bretanha e da Suíça, para discutir a situação humanitária em Gaza.

A representação britânica nas Nações Unidas afirmou esta quarta-feira no X que “as operações de ajuda e o pessoal em Gaza estão em risco, numa altura em que é urgente iniciar uma campanha de vacinação combater um surto de poliomielite."

A ONU prepara-se para vacinar cerca de 640 mil crianças em Gaza, depois da Organização Mundial de Saúde ter alertado para uma eventual epidemia da doença no território.

Um bebé de 10 meses ficou paralisado pelo poliovírus tipo 2, no que foi o primeiro caso deste tipo na Faixa de Gaza em 25 anos.

