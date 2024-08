Irmão do CEO do Telegram procurado em França

As autoridades francesas emitiram mandados de prisão para os irmãos Pavel e Nikolai Durov, fundadores do Telegram em março passado. A notícia é avançada esta quarta-feira pelo jornal Político. Até ao momento, só se sabia que Pavel Durov era procurado na sequência da sua detenção no sábado. Agora, sabe-se que a investigação também inclui o irmão, cofundador da plataforma.

Segundo um documento oficial consultado pelo jornal norte-americano, haveria uma investigação secreta ao Telegram pelo menos desde o início do ano - os mandados foram emitidos a 25 de março com acusações de "cumplicidade em possuir, distribuir, oferecer ou disponibilizar imagens pornográficas de menores" . Em causa a recusa da aplicação de mensagens encriptadas em cooperar com a polícia francesa num caso de abuso sexual infantil.



Pavel Durov, atual CEO do Telegram, recorde-se, foi detido este sábado em Paris quando regressava de avião privado do Azerbaijão.

O Telegram, sediado atualmente no Dubai, foi criado pelos irmãos Durov. Originalmente na Rússia, o serviço acabou por ser afastado daquele país quando o atual CEO - o irmão Pavel - entrou em rota de colisão com as medidas tomadas pelo governo de Putin para as redes sociais. Apesar disso, continua a ser um serviço de mensagens instantâneas muito utilizado na Europa de Leste.

