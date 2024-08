Dois desaparecidos devido a deslizamento de terras em Itália

Pelo menos duas pessoas estão desaparecidas na sequência de um deslizamento de terras na Itália, devido a chuvas torrenciais.

As vítimas tratam-se de uma mulher casa dos 70 e o seu filho na casa dos 40.

As autoridades temem que as duas pessoas desaparecidas tenham morrido, na sequência do deslizamento em San Felice a Cancello, a norte de Nápoles.

O veículo em que as vítimas seguiam, quando foram colhidas pelo deslizamento de terras, foi encontrado destruído.

As autoridades locais contam com dez equipas dedicadas a encontrar os prováveis restos mortais.