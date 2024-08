Atirador que tentou matar Trump ponderou atacar Biden

Os novos detalhes foram divulgados no dia em que o FBI revelou, na mais recente conferência sobre a investigação, que ainda não foi descoberto o motivo do ataque de 13 de julho em Butler, Pensilvânia, apesar de ter realizado quase 1.000 entrevistas.

Thomas Matthew Crooks, que atingiu Trump a partir de um telhado antes de ser morto por um 'sniper' do Serviço Secreto, fez uma extensa pesquisa na Internet para um ataque e analisou uma série de eventos, incluindo de Joe Biden, revelou à agência Associated Press (AP) Kevin Rojek, agente especial responsável pelo gabinete de campo do FBI (polícia federal) em Pittsburgh.

O atirador que tentou assassinar o ex-presidente norte-americano Donald Trump pesquisou na internet eventos do republicano e do atual chefe de Estado, o democrata Joe Biden, e viu o comício na Pensilvânia como "uma oportunidade", revelou esta quarta-feira o FBI.

O vice-diretor executivo de segurança nacional do FBI, Robert Wells, garantiu na conferência que não há indícios de que um país estrangeiro esteja envolvido na tentativa de homicídio a Trump.

"Quero ser claro: não vimos qualquer indicação que sugira que uma entidade estrangeira tenha ordenado a Crooks que realizasse o ataque", frisou.

Em 17 de julho tinha sido divulgado que os serviços de informação norte-americanos tinham recebido uma denúncia sobre uma alegada conspiração organizada pelo Irão para matar o ex-presidente.

O FBI divulgou também a foto da espingarda A-15 com que Crooks atacou a partir do telhado de um local que ficava fora da área do comício e mostrou a mochila recuperada no chão.