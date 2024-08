Zelensky vai propor a Biden, Kamala e Trump plano para acabar guerra com a Rússia

O Presidente da Ucrânia disse, esta terça-feira, que planeia apresentar um plano para o fim da guerra com a Rússia ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) e aos candidatos Donald Trump e Kamala Harris.

De acordo com a Reuters, Volodymyr Zelensky disse, numa conferência de imprensa em Kiev, que o plano inclui passos nas frentes económica e diplomática. O líder ucraniano disse ainda que a guerra com a Rússia iria eventualmente terminar através do diálogo, mas que a Ucrânia tinha de se colocar numa posição de maior poder para a cimeira que espera realizar este ano.

"O ponto principal deste plano é forçar a Rússia a acabar a guerra. E eu quero muito isso - [que seja] justo para a Ucrânia", disse Zelensky aos jornalistas, não especificando nenhum dos passos que fazem parte do plano. O Presidente ucraniano disse, contudo, que além de apresentar o plano a Joe Biden, também o vai apresentar à vice-presidente Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, e provavelmente também a Donald Trump.

Zelensky indicou querer marcar presença na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, em Nova Iorque, preparando-se para reunir com Joe Biden nessa ocasião.