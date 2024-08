Nova vaga de ataques russos faz pelo menos três mortos na Ucrânia

Pelo menos três pessoas morreram esta madrugada na Ucrânia numa nova vaga de ataques russos, um dia depois de um dos maiores ataques desde o início do conflito.

Duas pessoas morreram após um ataque no distrito de Kryvyi Rig, no centro da Ucrânia, anunciou o responsável local Evgen Sytnychenko na plataforma de mensagens Telegram.

Um homem morreu também num ataque com um drone Shahed, fabricado pelo Irão, na região de Zaporijia (leste), disse o governador local Ivan Fedorov.

Os alertas aéreos estão em vigor em toda a Ucrânia, com exceção da região de Odessa (sul) e da capital, Kiev.

"A Força Aérea Ucraniana confirma a descolagem de vários bombardeiros Tu-95ms [russos] (...) Os mísseis podem entrar no espaço aéreo ucraniano em cerca de duas horas", disse a força aérea ucraniana por volta das 04h00 (02h00) no Telegram.

Também foram relatados ataques de drones.

A Rússia lançou na segunda-feira um ataque combinado massivo contra a Ucrânia no qual utilizou "pelo menos 127 mísseis e 109 drones" explosivos Shahed, disse o Presidente ucraniano.

"Foi um dos maiores ataques, um ataque combinado", afirmou Volodymyr Zelensky, num vídeo transmitido na rede social X (antigo Twitter).

O Presidente ucraniano acrescentou que o ataque foi dirigido contra infraestruturas civis.

A Ucrânia abateu 201 dos 236 veículos aéreos lançados pela Rússia, disse o comandante das forças aéreas ucranianas, Mykola Olestchouk, denunciando "o maior ataque com mísseis" desde o início da guerra.

De acordo com as autoridades regionais ucranianas, quatro civis foram mortos em quatro regiões do país durante o ataque, que afetou 15 das 24 regiões administrativas da Ucrânia.



"Há muitos danos no sistema energético", disse Zelensky, acrescentando que estão em curso trabalhos para restaurar o fornecimento nas áreas onde ocorreram apagões.

A distribuidora de energia ucraniana Ukrenergo realizou cortes de energia de emergência para estabilizar a rede, paralisando brevemente o tráfego ferroviário.

Zelensky pediu aos seus aliados que levantem todas as restrições que ainda impõem à Ucrânia na utilização de armas de longo alcance que lhe são enviadas dentro da Federação Russa.

"Não pode haver restrições às [ações] de longo alcance da Ucrânia quando os terroristas não têm tais restrições", disse Zelensky.

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou ter realizado um "ataque massivo" contra aeródromos militares e instalações energéticas.