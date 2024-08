Microfones sempre ligados? O novo desacordo entre Kamala Harris e Donald Trump

O acordo incluía exigências da equipa do atual Presidente dos EUA: uma das quais era o desligar dos microfones sempre que era a vez do outro candidato falar. Outra exigência de Biden era a inexistência de público a assistir no local.

O debate de 10 de setembro na "ABC News" faz parte do acordo entre as campanhas de Trump e Joe Biden, anunciado em junho, para a realização de dois debates. O primeiro realizou-se a 27 de junho, na "CNN", e levou à desistência de Biden.

Kamala Harris e Donald Trump encontraram mais um assunto para entrar em rota de colisão na campanha para as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos da América ( EUA ). A duas semanas do primeiro debate televisivo entre os dois candidatos à Casa Branca, as duas campanhas entraram publicamente em impasse sobre as regras do encontro , discordando sobre se os microfones devem estar sempre ligados ou se devem ser desligados quando é a vez de outro candidato falar .

Enquanto isso, a campanha de Trump aponta para um acordo já alcançado.

"Chega de jogos. Aceitamos o debate na ABC sob exatamente os mesmos termos que o debate na CNN. A campanha de Harris, depois de já ter concordado com as regras da CNN, pediu um debate sentado, com notas, e declarações iniciais. Nós dissemos que não havia mudanças às regras já acordadas", afirmou Jason Miller, conselheiro da campanha de Donald Trump. A campanha de Harris negou ter pedido um debate sentado e com notas disponíveis aos candidatos.

O desacordo surge no dia seguinte a Donald Trump colocar em dúvida a realização do debate. Na rede social de que é proprietário, o nomeado republicano criticou, no domingo, a "ABC News", que vai transmitir o debate, e questionou "porque é que eu faria o debate contra Kamala Harris naquele canal".

Já esta segunda-feira, Trump disse aos jornalistas presentes num evento de campanha que esperava que o debate de 10 de setembro acontecesse com as mesmas regras do debate de junho, mas que "não me importa, preferia que [o microfone] estivesse ligado".

Esta não foi a primeira vez que Trump questionou o debate na "ABC News". Quando Kamala Harris se assumiu como candidata à Casa Branca, apoiada por Joe Biden, Trump inicialmente recusou participar neste debate, propondo um debate na "Fox News" com um público de "arena completa".