Keir Starmer avisa para orçamento de 2025 "doloroso" com medidas "impopulares"

Entre as medidas polémicas está a retirada de um subsídio para ajudar a pagar as contas de energia durante o inverno aos pensionistas em melhor situação económica, uma decisão que, segundo Starmer, "teve de ser tomada" e que justificou com o facto de "estar a custar uma fortuna ao país" e ser inviável para o crescimento da economia.

Num discurso nos jardins de Downing Street, a sede do executivo, Starmer prometeu que vai apostar na criação de riqueza e no crescimento económico nacional, embora, para isso, tenha de tomar "medidas duras".

"A situação é pior do que alguma vez imaginámos", acrescentou Keir Starmer, no mesmo discurso.

"Herdámos não só um enorme buraco negro económico, mas também um buraco negro na sociedade e é por isso que tomámos medidas para fazer as coisas de forma diferente", afirmou.

O governante afirmou ainda que a mudança não acontecerá "de um dia para o outro", embora tenha sublinhado que os trabalhistas "conseguiram mais em sete semanas do que o último governo conseguiu em sete anos".

No seu discurso, Starmer aludiu também aos recentes tumultos ocorridos no país, referindo que aqueles que neles participaram conseguiram "explorar as fraturas da sociedade após 14 anos de populismo e fracasso".

Estes motins "expuseram o estado do país" e revelaram "uma sociedade profundamente insalubre", observou.

A violência eclodiu depois de um ataque com faca em Southport (noroeste de Inglaterra), em 29 de julho, ter matado três raparigas, incluindo uma menina portuguesa de 09 anos, durante uma aula de dança.

Os motins foram alimentados por agitadores de extrema-direita, tendo como pano de fundo rumores que falsamente descreviam o suspeito como um requerente de asilo muçulmano.

"É por isso que temos de agir e fazer as coisas de forma diferente. Isso significa ser honesto com as pessoas (...) e, francamente, as coisas vão piorar antes de melhorarem", admitiu.