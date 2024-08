Israel resgata refém na Faixa de Gaza

Soldados israelitas resgataram com vida um refém na zona sul da Faixa de Gaza, anunciaram esta terça-feira as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa).

Qaid Farhan Alkadi, de 52 anos, foi salvo na sequência de “uma complexa operação de resgate”.

O estado de saúde do agora ex-refém do Hamas é considerado estável. Alkadi foi transportado a um hospital para exames médicos, de acordo com os militares israelitas.

Qaid Farhan Alkadi tinha sido sequestrado por elementos do Hamas no ataque de 7 de outubro contra Israel.



As Forças de Defesa de Israel garantem que vão prosseguir os esforços para resgatar os reféns em poder do Hamas.