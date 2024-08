A Alemanha confirma o abrandamento da sua economia no segundo trimestre.

O PIB alemão registou uma contração de 0,1%, depois de uma ligeira subida nos primeiros três meses do ano. São dados do Instituto Federal de Estatística do país.

A maior economia europeia registou quebras do PIB em quatro dos últimos sete trimestres.

Apesar de ter evitado a recessão técnica, não conseguiu registar dois trimestres consecutivos de expansão nos últimos dois anos.